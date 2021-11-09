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В Сеть слили спойлерные кадры из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

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    09.11.2021, 13:19
Текст:   Богдан Бобров

Внимание! Текст содержит потенциальные спойлеры!

В интернете появились два свежих кадра из грядущей картины "Человек-паук: Нет пути домой". Они раскрывают сразу несколько сюжетных поворотов.

На первом можно видеть трех Питеров Паркеров - Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

На втором вместе со стенолазом за одним столом сидит ни кто иной, как Сорвиголова Мэтт Мердок в исполнении Чарли Кокса.

Слухи о появлении в ленте этих персонажей курсируют в Сети уже больше года, а достоверность слитых кадров подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Как оно будет на самом деле, можно будет узнать только после премьеры фильма, которая запланирована на 16 декабря.

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