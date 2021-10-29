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Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской

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    29.10.2021, 14:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

В интернет просочился очередной отрывок из фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: Instagram/ hottoyscollectibles
Раскрыто происхождение черного костюма Человека-паука Тома Холланда

В нем прохожий на улице выливает на стенолаза ведро зеленой краски.

Ранее с Сети появлялась информация о том, что это событие заставит Питера Паркера вывернуть костюм наизнанку - изнутри он выглядит черным с золотой отделкой.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря текущего года.

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