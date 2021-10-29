Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской

В интернет просочился очередной отрывок из фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

В нем прохожий на улице выливает на стенолаза ведро зеленой краски.

Ранее с Сети появлялась информация о том, что это событие заставит Питера Паркера вывернуть костюм наизнанку - изнутри он выглядит черным с золотой отделкой.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря текущего года.