Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской

Фото: KinoPoisk
В интернет просочился очередной отрывок из фильма "Человек-паук: Нет пути домой".
В нем прохожий на улице выливает на стенолаза ведро зеленой краски.
Ранее с Сети появлялась информация о том, что это событие заставит Питера Паркера вывернуть костюм наизнанку - изнутри он выглядит черным с золотой отделкой.
Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря текущего года.
💥•| Possivel cena vazada do Trailer 2 de "Spider-man No Way home" pic.twitter.com/EaBmF2XkYR- Oraculo (@Oraculomidia) October 28, 2021