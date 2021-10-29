Культовая фраза Человека-паука может быть сказана в "Нет пути домой"

Версия Питера Паркера киновселенной Marvel продолжительное время дистанцировалась от предыдущих экранизаций. У "Карапуза", впервые появившегося в "Противостоянии ", даже не было полноценного ориджина - поэтому ничего неизвестно о его прошлом до событий экранизации "Гражданской войны".

Культовая фраза "Чем больше сила, тем больше ответственность", которой дядя Бэн наставлял своего племянника во многих медиа-проектах, ни разу не прозвучала в MCU, да и само существование мудрого родственника ставилось под сомнение, пока он не был упомянут в мультсериале "Что, если…?". Причем какой-то сильно альтернативной версией стенолаза, которого даже озвучивал другой актер.

Как пишет Geekositymag, знаменитое выражение про силу и ответственность может быть произнесено в триквеле "Нет пути домой".

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По информации издания, в ленте появится Тоби Магуайр, и именно его персонаж передаст супергеройское кредо Пауку Тома Холланда. При этом стенолаз из классической трилогии Рэйми будет тяжело ранен и после произнесения фразы умрет.

Отдельно отмечается, что таким образом Marvel попытаются обозначить преемственность, вроде того как это было в "Звездных войнах" с "Пробуждением силы" - соединить прошлое с настоящим, чтобы двигаться в будущее. Питер Паркер Магуайра в этой ситуации возьмет на себя роль условного Хана Соло.

С другой стороны - это все же кинокомиксы, где никто и никогда не умирает "навсегда".

Насколько эта информация окажется достоверной можно будет проверить уже 16 декабря, когда лента стартует в кинопрокате.