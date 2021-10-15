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Том Холланд назвал "Нет пути домой" финалом франшизы "Человека-паука"

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    15.10.2021, 10:11
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Исполнитель главной роли в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" в интервью Entertainment Weekly назвал картину финалом франшизы о дружелюбном соседе.

Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Эндрю Гарфилда показали в костюме Венома на новом арте

По его словам, проект завершит сюжетную линию, стартовавшую в "Возвращении домой", и если студия решит вернуться к персонажам этой ленты, то зрители увидят совсем другие их версии.

Похожие тезисы до этого высказывала и Зендея, а слухи о том, что Marvel заменит Питера Паркера на посту штатного стенолаза киновселенной, курсируют в Сети уже давно.

Есть, конечно, вероятность, что артист лукавит - по контракту Холланд должен появиться еще в одном фильме MCU. Подробности о масштабе роли неизвестны, поэтому его участие может быть сведено к минимальному камео.

Вдобавок издание опубликовало два новых кадра из грядущего кинокомикса. Премьера "Человека-паука: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря.

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