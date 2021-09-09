Marvel показала нового Человека-паука, и его сыграл не Том Холланд

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На Disney+ вышел пятый эпизод мультсериала "Что, если…?" В нем привычную киновселенную Marvel накрывает зомби-апокалипсис.

И на данный момент это - лучшая серия в шоу. В ней есть не только много различных тонких и не очень намеков и референсов, связывающих различные франшизы, но присутствует также самодостаточность и логическая завершенность. Кроме того, у авторов получилось впихнуть расчлененку, обезглавливания и прочую жесть в беззубый рейтинг PG-13 и ко всему прочему засунуть в 30 минут хронометража какую-никакую драму, органично при этом вписывающуюся в столь трэшовый жанр.

Главной же жемчужиной выпуска смело можно назвать альтернативную версию Человека-паука. Питер Паркер здесь неохотно носит маску и получает в наследство волшебный плащ Доктора Стрэнджа. Самое интересное, что озвучен персонаж не Томом Холландом, а актером Хадсоном Темзом.

Официально студия не комментировала замену, но в Сети курсировали слухи о том, что на решение повлияли юридические тонкости отношений Sony и Marvel. Возможен и вариант, что это очередной шажок к тому, чтобы Холланд передал паучьи полномочия кому-нибудь другому, а в таких экспериментальных проектах сценаристы отслеживают реакцию аудитории.

Но не только стенолазу уделено все внимание. Например, местный Баки Барнс за полчаса на экране раскрыт куда лучше, чем в собственном сериале "Сокол и Зимний солдат", а ближе к финалу он на радость фанатов наконец-то крепит у себя за спиной щит Капитана Америки.

У Осы получилось провернуть трюк, который поклонники кинокомиксов хотели увидеть в исполнении Человека-муравья, хоть и не по отношению к Таносу.

Безумный титан, кстати, тоже заглянул на огонек, хоть и очень мимолетно.

Ванда Максимофф с подачи персонажа Дэвида Дастмалчяна стала Бабой Ягой и вступила в открытую схватку с Халком.

Ну и последние слова Т'Чаллы, сказанные голосом почившего Чедвика Боузмана: "В моей культуре смерть - не конец, они все еще с нами, пока мы их не забудем", - по настоящему берут за душу.

Следующий эпизод анимационного проекта "Что, если…?" выйдет на Disney+ через неделю, 15 сентября, и если мультсериал продолжит набирать обороты - то это будет очень мощная заявка на успех.