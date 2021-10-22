Чарли Кокс заявил, что готов драться за роль Сорвиголовы в MCU

На YouTube-канале SiriusXM опубликовано короткое интервью с британским актером Чарли Коксом, в котором он рассказывает о своем отношении к роли Сорвиголовы, которую играл в одноименном сериале Netflix.

По его словам, если в основной киновселенной Marvel когда-то и появится слепой супергерой, то это будет новая и переосмысленная его версия, что сложно для реализации при задействовании того же актера, что играл персонажа на протяжении трех сезонов.

Кокс считает, что с Дьяволом Адской кухни могут поступить также как с Человеком-пауком, которого уже два раза перезапускали с разными актерами. Если такое произойдет, то Чарли в шутку заявил, что спустится в подвал за своей маской Сорвиголовы, выследит потенциального кандидата и заставит драться с ним за эту роль.

Также актер отметил, что даже при самых плохих раскладах, при которых Человека без страха просто не задействуют ни в одном из последующих проектов Marvel, он все равно будет благодарен за три вышедших сезона сериала, у которого с каждым годом рейтинги только росли.

Примечательно, что видео с интервью за более чем сутки не получило ни одного дизлайка при почти 7 тысячах просмотров.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что Чарли Кокс в образе адвоката Мэтта Мердока может появиться в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", после чего актер несколько раз опровергал эти слухи.