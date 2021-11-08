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Опубликован первый постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Новости
    08.11.2021, 10:35
Текст:   Богдан Бобров

Кинокомпания Sony опубликовала официальный постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

На нем изображен титульный супергерой Тома Холланда, вокруг которого вьются щупальца Доктора Осьминога - его образ вновь воплотит на экране Альфред Молина.

На заднем плане можно рассмотреть еще одного злодея - Зеленого гоблина. Ожидается, что к роли вернется Уиллем Дефо.

Также есть намеки на Электро Джейми Фокса в виде желтой молнии и Песочного человека Томаса Хейдена Черча. Похоже, что студия всерьез готовится собрать в картине Зловещую шестерку.

Премьера ленты в российских кинотеатрах запланирована на 16 декабря текущего года.

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