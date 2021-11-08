Опубликован первый постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Кинокомпания Sony опубликовала официальный постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/RXdrbGxirt — Sony (@Sony) November 8, 2021

На нем изображен титульный супергерой Тома Холланда, вокруг которого вьются щупальца Доктора Осьминога - его образ вновь воплотит на экране Альфред Молина.

На заднем плане можно рассмотреть еще одного злодея - Зеленого гоблина. Ожидается, что к роли вернется Уиллем Дефо.

Также есть намеки на Электро Джейми Фокса в виде желтой молнии и Песочного человека Томаса Хейдена Черча. Похоже, что студия всерьез готовится собрать в картине Зловещую шестерку.

Премьера ленты в российских кинотеатрах запланирована на 16 декабря текущего года.