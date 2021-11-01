Новости

Умер создатель культовых советских фильмов Юрий Клепиков 14:33
От COVID-19 умерла иранская актриса Иран Дарруди 14:18
Директор заболевшего COVID певца Серова рассказал о его самочувствии 13:39
Умер режиссер Владимир Богаткин 13:15
В МХАТе прокомментировали отмену "Чудесного грузина" с Бузовой 12:48

Фото: паучьи костюмы Магуайра, Гарфилда и Холланда из "Нет пути домой"

Новости
    01.11.2021, 13:45
Текст:   Богдан Бобров

Чем ближе премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой", тем больше в интернет попадает различных утечек.

В этот раз в Сети появились снимки, на которых вместе запечатлены костюмы трех различных версий Питера Паркера: Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, что еще раз говорит в пользу теории о появлении в ленте супергероев из предыдущих экранизаций похождений знаменитого стенолаза.

Кроме того, опубликованы кадры, на которых можно рассмотреть черный костюм, относительно которого есть уже целая теория, косвенно подтвержденная слитым видео со съемок.

Также, есть фотография обновленной брони злодея Зеленого гоблина, к роли которого должен вернуться Уиллем Дефо.

Фото: KinoPoisk
"Я работаю с мстителем!": вышел новый трейлер "Соколиного глаза"

Достоверность представленных данных проверить не получится, хоть их и подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря текущего года.

Новости

Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные 12:29
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 10:29
Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история" 10:02
В рейтинге богатейших умерших звезд впервые за 8 лет сменился лидер 31.10.2021
⧣ США
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Джон Бон Джови заразился COVID-19 31.10.2021
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 30.10.2021
Вышел тизер нового "Джиперса Криперса" 30.10.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 29.10.2021
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 29.10.2021
Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской 29.10.2021
⧣ фото
Фото: instagram.com/jensenackles
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 29.10.2021
Фото: Татьяна Маслани на съемках сериала "Женщина-Халк" Marvel 26.10.2021
Фото: братья Андреасян объявили о запуске сразу нескольких проектов 26.10.2021