Фото: паучьи костюмы Магуайра, Гарфилда и Холланда из "Нет пути домой"

Чем ближе премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой", тем больше в интернет попадает различных утечек.

В этот раз в Сети появились снимки, на которых вместе запечатлены костюмы трех различных версий Питера Паркера: Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, что еще раз говорит в пользу теории о появлении в ленте супергероев из предыдущих экранизаций похождений знаменитого стенолаза.

cw • spiderman no way home leaks



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a este paso se filtra la película antes de que saquen el tráiler, querisa (igual... si es real?) pic.twitter.com/Luv2uwTbW2 - spooky anna lvs jimmy¡! 🕷 (@spdeytorch) October 30, 2021

Кроме того, опубликованы кадры, на которых можно рассмотреть черный костюм, относительно которого есть уже целая теория, косвенно подтвержденная слитым видео со съемок.

Также, есть фотография обновленной брони злодея Зеленого гоблина, к роли которого должен вернуться Уиллем Дефо.

Достоверность представленных данных проверить не получится, хоть их и подтвердили сразу несколько инсайдеров.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 16 декабря текущего года.