Новости

Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери" 16:23
Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонной лощины" Кристина Риччи вышла замуж 16:05
Актриса из "Служебного романа" Людмила Купина умерла от COVID-19 15:47
Умер автор музыки к "Духу улья" Луис де Пабло 15:02
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46

Фото Паука Гарфилда из "Нет пути домой" появилось на российском сайте

Новости
    11.10.2021, 15:15
Текст:   Богдан Бобров

Слухи о том, что в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" появятся еще два Питера Паркера из предыдущих экранизаций, курсировали в Сети чуть ли с анонса проекта.

Новая утечка пришла оттуда, откуда точно никто не ждал. На российском сайте жевательных конфет Skittles опубликован кликабельный баннер с Пауком Эндрю Гарфилда, по нажатию на который открывается трейлер грядущего кинокомикса.

На Западе также обратили на это внимание, признав весомым доводом участия в проекте персонажа из дилогии Марка Уэбба.

Фото: kinopoisk.ru
Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда

Сам Гарфилд, напомним, неуверенно и неубедительно отрицает свою причастность к ленте, поэтому можно ждать от него очередного опровержения по данному вопросу.

Еще один стенолаз - уже возрастной Тоби Магуайр - продолжает хранить молчание и в публичном поле вообще никак не комментирует свою вовлеченность, что, впрочем, не помешало появиться в интернете аудиозаписи его реплик со съемок.

Окончательно число участвующих в проекте Пауков прояснится после премьеры картины, которая назначена на 16 декабря текущего года.

Новости

СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles 13:51
Вышел русский трейлер боевика "Новый мировой порядок" 13:16
Актер из "Тюрьмы Оз" Грэнвилл Адамс умер в возрасте 58 лет 12:50
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Тильда Суинтон сыграет в триллере Дэвида Финчера "Убийца" 12:30
Стало известно название новой картины Уэса Андерсона 11:51
Появилась первая фотография Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки 10:08
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери 16:48
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 10.10.2021
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 10.10.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел расширенный тизер 13-го сезона "Доктора Кто" 11:25
Трейлер: фильм Netflix "Мир без романтики" об обществе без свиданий 09.10.2021
Космоопера по романам Азимова "Основание" продлена на второй сезон 08.10.2021