Фото Паука Гарфилда из "Нет пути домой" появилось на российском сайте

Слухи о том, что в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" появятся еще два Питера Паркера из предыдущих экранизаций, курсировали в Сети чуть ли с анонса проекта.

Новая утечка пришла оттуда, откуда точно никто не ждал. На российском сайте жевательных конфет Skittles опубликован кликабельный баннер с Пауком Эндрю Гарфилда, по нажатию на который открывается трейлер грядущего кинокомикса.

If you go on to the Russian skittles website and follow all the instructions you will see a billboard with Garfield's Spider-Man that plays a trailer saying "there is no way home"



Link: https://t.co/hjgyq7EV7m pic.twitter.com/dTxpKCuhnS — Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) October 11, 2021

На Западе также обратили на это внимание, признав весомым доводом участия в проекте персонажа из дилогии Марка Уэбба.

Сам Гарфилд, напомним, неуверенно и неубедительно отрицает свою причастность к ленте, поэтому можно ждать от него очередного опровержения по данному вопросу.

Еще один стенолаз - уже возрастной Тоби Магуайр - продолжает хранить молчание и в публичном поле вообще никак не комментирует свою вовлеченность, что, впрочем, не помешало появиться в интернете аудиозаписи его реплик со съемок.

Окончательно число участвующих в проекте Пауков прояснится после премьеры картины, которая назначена на 16 декабря текущего года.