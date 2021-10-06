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Гарфилд и Магуайр получат много экранного времени в "Нет пути домой"

Новости
    06.10.2021, 09:56
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii

В фильме "Человек-паук: Нет пути домой" фанаты кинокомиксов ждут встречи персонажа Тома Холланда с Питерами Паркерами из предыдущих экранизаций, хоть им этого никто и не обещал.

Фото: kinopoisk.ru
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И, несмотря на то, что Эндрю Гарфилд многократно отнекивался от участия в проекте, а Тоби Магуайр никак публично не комментирует ситуацию, поклонники не перестают верить в возможность создания паучьего трио.

Как пишет We Got This Covered, вовлечение бывалых стенолазов не ограничится только эпизодами с камео. По информации издания, Гарфилд и Магуайр на двоих получат 40 минут экранного времени и будут иметь весомое значение в сюжете картины.

Подтвердить эту информацию пока нечем. Но, с другой стороны, авторы канала Corridor Crew - специалисты по визуальным эффектам - детально проанализировали ранее слитое видео со съемок и пришли к выводу, что оно подлинное, дав тем самым надежду поклонникам, что в том или ином виде супергерои прошлых лет вернутся на экран.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года.

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