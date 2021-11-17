Вышел второй трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" на русском языке

Sony и Marvel представили долгожданный трейлер картины "Человек-паук: Нет пути домой".

В нем продолжают раскрывать сюжетную завязку - из-за "запоротого" заклинания Доктора Стрэнджа в MCU смогли попасть персонажи из других вселенных - злодеи из предыдущих экранизаций.

В видеоролике засветились Зеленый гоблин, Электро, Песочный человек и Ящер, не считая Доктора Осьминога, дебютировавшего в первом видео.

Пауков Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, а также Сорвиголову Чарли Кокса, которых можно было наблюдать на слитых недавно кадрах, напротив, не показали и даже не оставили никаких явных намеков на их появление в проекте.

Старт проката ленты "Человек-паук: Нет пути домой" в российских кинотеатрах назначен на 15 декабря.