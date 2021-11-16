Названа дата выхода второго трейлера нового "Человека-паука"

Компании Sony и Marvel определились с датой выхода второго трейлера фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Как пишет Collider, видеоролик будет представлен на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе в ночь с 16 на 17 ноября. Ожидается, что спустя некоторое время его опубликуют в Сети.

Кроме того, выпущен уже второй постер картины, на ней герой Тома Холланда запечатлен вместе с Доктором Стрэнджем, роль которого исполнил Бенедикт Камбербэтч.

Старт проката киноленты состоится ровно через месяц, 16 декабря.