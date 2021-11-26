Вышел промо-ролик IMAX-версии фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

В интернете появился очередной тв-спот фильма "Человек-паук: Нет пути домой". В этот раз он посвящен IMAX-версии картины. Также в нем присутствует несколько свежих кадров со злодеем Электро в исполнении Джейми Фокса.

New spider-man no way home TV spot pic.twitter.com/J50jnhHVq8 — Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) November 26, 2021

Кроме того, теперь отчетливо видно, что одна из битв в ленте будет проходить на недостроенном монументе, выполненном в виде щита Капитана Америки.

Премьера кинокомикса Sony и Marvel, в котором ожидается появление Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра - Пауков из предыдущих экранизаций, - состоится 15 декабря текущего года.