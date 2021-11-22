Фанаты "исправили" трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Значительная доля поклонников кинокомиксов осталась недовольна тем, что во втором трейлере картины "Человек-паук: Нет пути домой" для сохранения интриги так и не показали Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Энтузиасты в Сети решили исправить эту "несправедливость" и добавили в ролик двух супергероев из предыдущих экранизаций приключений знаменитого стенолаза.

Выглядит такая концепция по-прежнему интересно, но используют ли ее в ленте? Об этом можно будет узнать только после премьеры, которая состоится 15 декабря.