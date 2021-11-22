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Фанаты "исправили" трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Новости
    22.11.2021, 14:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: sonypictures.ru Фото: sonypictures.ru
Фото: sonypictures.ru

Значительная доля поклонников кинокомиксов осталась недовольна тем, что во втором трейлере картины "Человек-паук: Нет пути домой" для сохранения интриги так и не показали Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Фото: sonypictures.ru
Вышло семь новых промо-роликов фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Энтузиасты в Сети решили исправить эту "несправедливость" и добавили в ролик двух супергероев из предыдущих экранизаций приключений знаменитого стенолаза.

Выглядит такая концепция по-прежнему интересно, но используют ли ее в ленте? Об этом можно будет узнать только после премьеры, которая состоится 15 декабря.

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