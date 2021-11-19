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Том Холланд предложил заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в MCU

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    19.11.2021, 16:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Том Холланд в преддверии премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" дал большое интервью журналу GQ.

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi
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Помимо его очередных продолжительных отнекиваний по поводу участия в картине Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, артист также порассуждал, как в дальнейшем может сложиться его карьера, и высказал неожиданное предложение о своем персонаже.

Так, 25-летний британец, у которого заканчивается контракт со студией, считает, что если он будет продолжать играть супергероя после своего тридцатилетия, то это будет неправильно: "Может быть, настало время двигаться дальше. Может быть, для Человека-паука будет лучше, если они (Marvel - прим. "Кинократии") сделают фильм с Майлзом Моралесом".

Вопрос замены Холланда висел в воздухе очень давно. Sony в анимационном проекте "Через вселенные" уже позаботились о том, чтобы достойная смена была готова и ждала своего часа.

Фото: WDSSPR
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В игровой вселенной на PlayStation ротация Пауков, кстати, уже состоялась, пускай она и носила временный характер. После игры 2018 года вышел спин-офф Spider-Man: Miles Morales, а во второй части оба дружелюбных соседа сразятся с Веномом.

А пока Холланду предстоит еще появиться на больших экранах в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", премьера назначена на 15 декабря.

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