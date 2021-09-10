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В игре "Человек-паук 2" для PS5 появится Веном

Текст:   Богдан Бобров
10.09.2021,  
00:12
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Sony провела мощнейшую онлайн-презентацию PlayStation Showcase, гвоздем программы которой стал анонс второй части Marvel's Spider-man.

Игра представлена кинематографичным роликом. В нем стенолазы Питер Паркер и Майлз Моралес вместе сражаются с противниками, а в конце ролика зрителям крупным планом показывают Венома.

Студия Insomniac Games, ответственная за разработку, запросто может позволить себе использование этих персонажей в одном проекте, в отличии от коллег из кинематографа.

Marvel's Spider-man 2 будет эксклюзивом PlayStation 5, релиз запланирован на 2023 год.

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