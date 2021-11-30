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На вручении "Золотого мяча" Лео Месси встретился с "Человеком-пауком"

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    30.11.2021, 11:07
Текст:   Богдан Бобров

Забавная встреча произошла в Париже на вручении "Золотого мяча", который в этом году получил футболист Лео Месси, играющий сейчас за французский клуб "ПСЖ".

Знаменитого аргентинца в коридорах Театра Шатле, где проходила церемония, поджидал Том Холланд - нынешний исполнитель роли Человека-паука и по совместительству большой фанат футбола в целом и лондонского клуба Тоттенхэм, в частности.

Звезды двух разных видов зрелищ пожали друг другу руки и перекинулись короткими фразами.

Примечательно, что рядом с Холландом на видео можно заметить человека, который похож на Эндрю Гарфилда - актера, который играл Питера Паркера в предыдущих экранизациях комиксов про известного стенолаза.

Вместе с Холландом церемонию посетила Зендея - недавно пара публично объявила о своих отношениях.

Вместе они появятся в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого запланирована на 15 декабря.

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