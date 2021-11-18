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Актер Том Холланд подтвердил, что встречается с Зендеей

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    18.11.2021, 14:45
Текст:   Кристина Верховцева

25-летний актер Том Холланд, исполняющий роль Человека-паука в фильмах киновселенной Marvel, впервые официально подтвердил слухи о том, что состоит в романтических отношениях со своей коллегой по "Пауку" актрисой Зендеей (возлюбленная Питера Паркера Эм-Джей). Об этом он заявил в интервью журналу GQ, который, кстати, признал Холланда "Человеком года".

Фото: sonypictures.ru
Как интернет встретил трейлер "Нет пути домой": мемы про Человека-паука

Поклонники Холланда и Зендеи давно заподозрили, что они встречаются. Подкрепили слухи и некоторые попавшие в интернет фото и видео, на которых они были запечатлены вдвоем. Ролики набрали миллионы просмотров и вызвали бурное обсуждение. При этом сами актеры до сих пор хранили молчание.

Теперь же Том Холланд заявил, что опубликованные кадры его частной жизни доставили ему много дискомфорта, ведь он и Зендея хотели скрывать свою личную жизнь.

- Одним из недостатков нашей славы является то, что конфиденциальность больше не находится под нашим контролем, и момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, которые очень любят друг друга, теперь является моментом, который разделяют со всем миром, - сказал Холланд.

Он также посетовал, что скоро отправится в большой пресс-тур, где его ждут постоянные вопросы на эту тему.

- Но это не тот разговор, который я мог бы вести без нее. Это не моя история. Это наша история. И мы поговорим о том, что это такое, когда будем готовы говорить об этом вместе, - резюмирует актер.

Напомним, 15 декабря в мировой прокат должен выйти очередной фильм про Человека-паука - "Нет пути домой". Накануне был опубликован русскоязычный трейлер.

25-летняя американская актриса Зендея также известна по ролям в фильмах "Дюна", "Малькольм и Мари", сериале "Эйфория".

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