Зендея-режиссер будет брать на главные роли только чернокожих женщин

Интересный взгляд на дальнейшее развитие кинематографа высказала американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея.

В интервью Vogue она сказала, что рано или поздно собирается стать режиссером.

По ее словам, ей очень нравится проводить время на съемочной площадке возле мониторов и задавать вопросы о раскадровках.

Она пообещала, что если когда-нибудь добьется своей цели и все-таки станет постановщицей, то будет брать на главные роли в своих проектах исключительно чернокожих женщин. Похожим признанием - правда, без поправки на гендер - в своё время отличился режиссёр Джордан Пил.

В ближайшее время Зендея появится сразу в двух голливудских проектах - в "Дюне" и фильме "Человек-паук: Нет пути домой". В продолжении картины Дени Вильнева она может сыграть уже не второстепенную, а главную роль.