Фильм бондианы "Не время умирать": возвращайся в двадцатый свой век

В начале этого года даже пошли разговоры о том, что, залежавшись на полке, уже готовая лента устарела, поэтому ряд эпизодов надо-де переснять. Но всё это полная, конечно, ерунда в сравнении со следующим абсолютно достоверным фактом: по мнению заправил франшизы, безнадёжно устарел сам Джеймс Бонд.

Ещё на старте перезапуска с Крэйгом был взят ревизионистский курс на выдавливание по капле из агента 007 черт обаятельного супергероя-циника на службе Её Величества с постепенным его "очеловечиванием". В "Спектре" он и вовсе машет на всё рукой и отправляется на заслуженный покой в обнимку с красавицей Мадлен (Леа Сейду).

Но покой, понятно, только снится, и коварные враги добираются до отошедшего от дел пенсионера у могилы его бывшей возлюбленной Веспер Линд в маленьком итальянском городке. Таким образом Джеймс вновь оказывается втянутым в борьбу со страшной организацией, замыслившей неладное.

Расставшись с утратившей доверие Мадлен, бывший агент Ми-6 отправляется на Кубу - на вечеринку зловещего "Спектра", куда он является вместе с симпатичной американской коллегой (у Аны де Армас всего несколько минут экранного времени, не верьте рекламной завлекаловке), где заодно знакомится с преемницей. Новый 007 - теперь брутальная чернокожая женщина (Лашана Линч), читающая ему экспресс-курс по современной этике и изо всех сил демонстрирующая вышедшему в тираж белому плейбою своё крайнее презрение, на что

тот лишь вяло огрызается.

Затем - рандеву в спецтюрьме в Лондоне со старым недругом Эрнстом Блофельдом (Кристоф Вальц) и быстрая передислокация в норвежскую глушь, где обосновалась замешанная в происходящем Мадлен. По скандинавским лесам за Бондом гоняются загадочные враги на внедорожниках с российскими номерами (на которых можно разглядеть буквы S и L), и неспроста. Ведь все ниточки ведут угадайте куда. Угадали.

Нет, "рука Кремля" тут вроде бы, как ни странно, ни при чём, но так уж вышло, что именно на российской земле (то есть, простите на "спорном" острове между Россией и Японией) обосновался очередной обиженный на весь мир псих в исполнении Рами Малека, грозящий миру (судя по карте, главным образом - западной части Европы) глобальным катаклизмом и ни за что не способный отказаться от финального злодейского монолога перед почти поверженным героем с обязательным "Мы с тобой очень похожи, но у нас разные методы". При нём - учёный-расист с красивым именем Вальдо Обручев. Один шаблоннее другого.

В общем, вновь оказывается, что для спасения мира британскому флоту нужно срочно врезать ракетами по российской территории - безо всякого, конечно, согласования с Москвой, не до того. Даром что биологическое оружие распространилось по миру благодаря неосторожным играм Ми-6. Забавно, что благородная миссия возлагается на экипаж эсминца HMS Dragon, год назад

как бы ненароком продефилировавшего у крымских берегов.

Оказавшийся в центре кутерьмы с погонями, перестрелками и взрывами (они выглядят, как и обычно, здорово, но многое за долгие месяцы ожидания мы успели увидеть в нескончаемых трейлерах) несчастный постаревший экс-супершпион, хоть и сохраняет некоторые профессиональные навыки, на глазах дряхлеет и окончательно теряет хватку. В конце концов превращаясь в сентиментальную размазню. Зрелище чрезвычайно печальное - не столько трогательное (как предполагается), сколько жалкое. То есть в полной мере отвечающее конъюнктуре нашего века, когда традиционные герои отправляются на свалку, перед этим подвергнувшись публичному унижению.

В этом свете демонстративно, одним махом прихлопывающая остатки былой роскоши концовка, помимо прочего, пробуждает опасения, что заявленный уже кастинг на нового Бонда и вовсе отменят: ну правда, зачем далеко ходить? Ведь новая 007 уже есть, а "норму по разнообразию" она даже перевыполняет. Так вперёд: старый мир снова принято рушить до основанья с октябрятской решимостью. Ну а что будет "а затем", мы примерно с вами by-dzhejms-bond-stal-zhenshchinoj.html" rel="noopener noreferrer">знаем.

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