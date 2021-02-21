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Дату российской премьеры "Не время умирать" опять изменили

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    21.02.2021, 17:41
Текст:   Олег Усков

Российская дата премьеры 25-й, юбилейной и воистину мученической картины "бондианы" "Не время умирать" вновь сместилась. На этот раз, правда, в лучшую сторону - с октября на сентябрь.

Фото: Gage Skidmore/ wikimedia.org
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Как передает со ссылкой на непосредственно пресс-службу компании Universal Piсtures International Russia ТАСС, в нашей стране картина выйдет 30 сентября 2021 года.

Главную роль в фильме, на всякий случай напомним, вновь сыграл Дэниел Крэйг, в процессе неоднократно заверивший, что примерил смокинг 007-го в последний раз.

В Сети тем временем уже вовсю делают ставки на следующего кандидата. От экзотических - вроде Джиллиан Андерсон и героического транссексуала - до более приземленных: упирающегося Идриса Эльбы или Лашаны Линч, которая, кстати, как раз презентуется в "Не время умирать".

Впрочем, продюсер франшизы Барбара Брокколи продолжает настаивать, что Бонд был изначально задуман мужчиной, мужчиной он и останется... Ну да, конечно.

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