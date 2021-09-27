"Не время умирать" выйдет в России 7 октября

Один из главных киномучеников последних лет, юбилейный, 25-й фильм "бондианы" "Не время умирать", получил новую дату премьеры - после нескончаемой череды переносов. Которой, мало того, предшествовала и недобрая чехарда в рядах съемочной группы.

Как заявлено на странице ленты портала "КиноПоиск", российский зритель сможет таки увидеть картину 7 октября.

Отметим, что там Дэниел Крэйг примерит смокинг суперагента в последний раз - как он многократно поклялся. Причем поиски нового свежего актера на роль агента 007, вокруг чего уже несколько лет расходятся обширные спекуляции, начнутся лишь в будущем году.

Поставил картину один из создателей "Настоящего детектива" Кэри Фукунага, сменив в режиссерском кресле Дэнни Бойла.

По сюжету "Не время…" Бонд отошел от дел и поселился на Ямайке, чтобы упиваться отдыхом, но мировое зло не дремлет - и вот уже по просьбе старого друга бравый Джеймс вновь подключается к опасной миссии по спасению мира от очередного тотального маньяка.