Количество внедряемых на российских предприятиях промышленных роботов растет каждый год.

По уровню роботизации производств Россия пока отстает от стран-лидеров, зато количество роботов у нас в последние годы растет темпами выше среднемировых. Фото: РИА Новости

Этому способствует дефицит рабочих рук и возможность снизить себестоимость продукции. В 2019 году в России было установлено 1410 промышленных роботов - на 40 процентов больше, чем в 2018-м. В 2020 году такие подсчеты не велись, но участники рынка уверены - рост продолжается. Об этом, в частности, говорят данные 33 крупнейших компаний-интеграторов - число установленных ими промышленных роботов в прошлом году выросло на четверть и достигло 501 единицы, посчитали в аналитическом центре TAdviser и Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР).

В последние годы количество роботов у нас растет темпами выше среднемировых, но по общему уровню мы пока заметно отстаем от лидеров. В 2005-2019 годах в России было установлено 6 тысяч промышленных роботов. Во всем мире, по данным International Federation of Robotics (IFR), их насчитывается три миллиона. На 10 тысяч работников в России приходится 6 роботов, в среднем в мире - 126. У лидера - Южной Кореи - их 932.

"Причина отставания - достаточно дешевая рабочая сила. Поэтому во многих отраслях не видят необходимости применять роботизированные решения вместо ручного труда, - отмечает Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР. - Также у нас не хватает квалифицированного персонала для обслуживания роботов. И, наконец, рынок промышленных роботов формируется в основном за счет госкорпораций, не все из которых готовы активно внедрять робототехнику на своих предприятиях".

Необходимо повысить плотности роботизации в нашей стране хотя бы до среднемировых значений, считает Ольга Мудрова. Это нужно, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, ведь промышленные роботы позволяют снизить цену производимых товаров, поскольку трудятся быстрее и со стабильным качеством. Михаил Зотов, гендиректор "ДС-Роботикс" приводит в пример НПО "СтарЛайн": "Роботизированный комплекс в 10 раз поднял производительность участка пайки дисплеев. Комплекс занимает всего 4 квадратных метра площади, а по производительности эквивалентен 28 рабочим местам монтажника".

Отечественные роботы за счет более низкой цены в сравнении с зарубежными снижают сроки окупаемости и делают роботизацию более оправданной

Потенциал для активного внедрения промышленных роботов есть. "Последние несколько лет наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов, например, сварщиков, дефицит работников на монотонные, тяжелые задачи, уменьшение числа трудовых мигрантов, задействованных в строительстве, и появление большого количества отечественных производителей сельскохозяйственной и строительной техники. Все это обуславливает рост спроса на роботизацию, - отмечает Дмитрий Ипанов, гендиректор "ВЕКТОР ГРУПП". - Тенденция к росту уже обозначилась, и судя по стабильно растущему количеству запросов на роботизацию, мы уверены, что рост продолжится. В ряде госкомпаний утвержден курс на роботизацию: созданы специальные отделы по внедрению робототехники, установлен план по числу внедренных роботов на количество работающих сотрудников".

Для масштабных изменений нужны масштабные действия, отметили в компании Robotec. Это совместная работа государства, интеграторов, производителей роботов и производств. Необходимы также поощрения, субсидии, льготные налоговые ставки для желающих внедрить роботов и рекламные кампании о выгодах робототехники. И специалисты, которые смогут программировать этих роботов.

Ситуация уже меняется, спрос растет, но денег у компаний нет, отмечает Максим Фурман, технический директор Robotech. Поэтому, по его мнению, государственным регуляторам нужно субсидировать покупки роботов в размере 20-30 процентов от их стоимости.

"Всегда трудно сделать первый шаг. Но за последнее время все больше предприятий решились и поставили роботов на свои производства, - отмечает Михаил Зотов. - Теперь они лучше понимают их способности, плюсы и специфику их применения и начинается планомерная работа по внедрению таких комплексов уже на других участках. А на них смотрят конкуренты и применяют уже проверенный опыт на своих производствах. Получается, что 1 успешно запущенный робот продвигает 10 следующих".

Больше всего промышленных роботов в России, по словам Константина Вишневского, директора Центра исследований цифровой экономики НИУ ВШЭ, применяется в металлургии и металлообработке - 29 процентов. По 12 процентов приходится на автомобильную и пищевую промышленность, менее 10 процентов у деревообработки и химпрома. "В предыдущие годы в мире на первом месте по потреблению было автомобилестроение, но в этом году вышла область электроники и электроизделий, - отметил эксперт. - Такая разбивка характерна для зрелых рынков, поэтому в качестве потенциальных точек роста для России помимо металлургии и автомобилестроения выступает электроника".

Большинство используемых в РФ промышленных роботов произведены за рубежом. Конкурировать здесь нашим производителям пока сложно. "В производстве нужна серийность, и есть серьезные западные игроки, которые уже набили руку, имеют хорошие технические решения", - поясняет Ольга Мудрова.

Более 95 процентов робототехнических комплексов сейчас строятся с использованием зарубежных манипуляторов, отмечает Александр Неволин, гендиректор компании Nevlabs. "Мы знаем пять наших производителей разной степени зрелости, но у всех производство практически штучное, - добавляет он. - Отечественные роботы за счет более низкой цены снижают сроки окупаемости и делают роботизацию более оправданной. Поэтому мы надеемся на поддержку государства, например, частичное финансирование заказчиков при покупке отечественных решений, а также на меры, ограничивающие продажи иностранных роботов при наличии аналогичных отечественных". Константин Вишневский обращает внимание на важный инструмент - соглашения по высокотехнологичным направлениям, когда определяется компания-лидер, вокруг которой формируется экосистема поддержки технологии. Такие соглашения уже заключены по искусственному интеллекту, нескольким квантовым технологиям. Аналогичное соглашение по робототехнике могло бы стать триггером для комплексной роботизации различных отраслей экономики.

В целом, с учетом низкого старта - небольшого количества промышленных роботов - у России есть возможность наращивать их число темпами выше мировых. И тем самым постепенно сокращать свое отставание.