Чубайс предрек появление в России ранее не существовавших отраслей

Новой для России отраслью, которая может появиться в ближайшие 5-10 лет, станет технологический кластер производства водорода и улавливания и хранения СО2. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс в ходе семинара "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".

"В России в ближайшие 5-10 лет появится несколько отраслей, которых ранее не существовало. Например, водород… Лично моя оценка, что к 2030 году Россия создаст индустрию водорода, которая будет производить продукцию (сам водород, машиностроение и т.п.) на 40-50 миллиардов долларов. Еще один технологический кластер будет возникать в области улавливание и хранения", - сказал Чубайс, чьи слова передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия может предложить миру очень выгодные условия в области улавливания и хранения СО2. По словам Анатолия Чубайса, в стране множество подземных резервуаров, которые образовались из-за добычи нефти, угля и газа. Чубайс напомнил, что один проект в этой области уже разрабатывает "Газпром" в Оренбургской области. Помимо этого, идет инвестирование и проектирование еще порядка шести-семи проектов по водороду.

Ранее Анатолий Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет. По его словам, нашу страну ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода. По мнению спецпредставителя президента, нынешнему поколению "выпало счастье" быть свидетелями "информационной революции", которая полностью изменила экономику и быт россиян. Сейчас же россияне стоят на пороге аналогичных процессов - только коснутся они не информации, а энергии.