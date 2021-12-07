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07.12.2021 13:44
Рубрика: Экономика

Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет

Текст: Василий Кошкин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода. Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе форума "Открытые инновации".

Фото: istock
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Чубайс отметил, что нынешнее поколение "выпало счастье" быть свидетелями "информационной революции", которая за 30 лет полностью изменила экономику и быт россиян. По мнению спецпредставителя президента, сейчас россияне стоят на пороге подобных процессов - только коснется она не информации, а энергии.

"Речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес", - заявил Чубайс, которого цитирует РИА Новости.

При этом он признал, что Россия, где энергетика является "позвоночным столбом экономики", очень уязвима для подобных изменений. "В России это (энергетика. - Прим. "РГ") не просто один из секторов, это: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно", - сказал спецпредставитель президента.

При этом Чубайс отметил, что эта картина дает России и колоссальные возможности - на основе энергоперехода могут появиться "от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет".

Фото: iStock
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Выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода. По его словам, как минимум 10% действующей газотранспортной системы можно использовать для транспортировки водорода без глубокой модернизации.

"У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - отмечал Чубайс.

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