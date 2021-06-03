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Экономика
03.06.2021 10:44
Текст: Матвей Линник

Чубайс рассказал, как России сохранить статус энергетической сверхдержавы

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода. Об этом на ПМЭФ заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Россия может стать мировым лидером по производству "зеленого" водорода

По его словам, как минимум 10% действующей газотранспортной системы без глубокой модернизации можно использовать для транспортировки водорода.

"У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - цитирует Чубайса ТАСС.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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