Человечество давно интересует вопрос: "Можно ли жить вечно?". В последние десятилетия идеи, прежде кажущиеся фантастикой, обретают реальное воплощение.

Цифровая трансформация предложила новый источник вечной жизни - виртуальный. Биохакинг, регенеративная медицина, крионика - эти инструменты для продления существования находят все больше и больше почитателей.

В то же время эксперты отмечают, что люди, желающие отодвинуть старость как можно дальше, ответственность за свое здоровье перекладывают на медиков. И ждут "волшебную таблетку", которая не даст им стареть при сохранении прежнего образа жизни и любви к излишествам. Возможно ли такое при современном уровне медицины? В чем заключается ключ к долголетию? И как снизить риски для здоровья, если не можешь отказаться от вредных привычек? На эти и другие вопросы постарались найти ответы участники сессии "Longevity. В поисках вечной жизни", прошедшей в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Таблетка от всех болезней

Какие факторы влияют на качество жизни, кроме отказа от вредных привычек? Вице-президент геронтологического общества РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев считает, что на 70 процентов это определяет образ жизни и окружающая среда. То есть культура питания, режим труда и отдыха, стрессоустойчивость и вредные привычки, которые являются одним из ключевых факторов риска для развития хронических возрастозависимых заболеваний.

На втором месте - генетическая предрасположенность. И доступ к качественной медпомощи - третий фактор на пути к долголетию. Поэтому в России продолжительность жизни в крупных мегаполисах в среднем выше, чем в целом по стране.

Есть наработки, позволяющие сохранить привычный уклад, сократив риски для здоровья

По словам модератора сессии, врача-пульмонолога ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Олега Абакумова, как правило, люди меняют линию поведения, когда, что называется, "прихватит". И до последнего просят таблетку для облегчения состояния, а не обращаются к превентивной медицине. Человек хочет есть от пуза, но не толстеть, не стареть и в 60 лет чувствовать себя на 25. Есть ли у генетиков какие-то наработки, которые позволят человеку вести прежний образ жизни, но чувствовать себя отлично?

Конечно, в лабораториях ведется работа над тем, чтобы, меняя активность определенных генов с помощью фармакологических средств либо генно-терапевтическими вмешательствами, можно было улучшить ситуацию на базовом уровне, но в плане практического применения это все дело далекого будущего, считает Алексей Москалев. На сегодня здоровый образ жизни - это определяющий фактор нашего здорового долголетия.

Задача - снизить риски

Одна из причин преждевременного старения и хронических заболеваний - табакокурение, отметил Олег Абакумов. Оно снижает и качество, и продолжительность жизни. Но курильщикам одномоментно отказаться от вредной привычки непросто. Сейчас существует много бездымных альтернатив традиционному употреблению табака, и результаты исследований показывают, что они менее вредны для здоровья граждан.

Вред от традиционного курения доказан столетними наблюдениями, альтернативные же продукты достаточно молоды, и многие люди еще сомневаются в их меньшем риске. И как врач, Олег Абакумов уверен: вдыхание любого вещества, кроме чистого воздуха, не приносит пользы организму. "Возможно ли, продолжая потреблять никотин, снизить риски для здоровья? И можно ли утверждать, что альтернативные продукты менее вредны?" - такой вопрос задал модератор сессии директору по научным исследованиям Группы "БАТ" Дэвиду О Райли.

"Продолжительность жизни - вопрос не только медицины, но и цифровых ресурсов, и я хочу рассказать, как можно снизить вред от потребления никотина, - сообщил топ-менеджер Группы "БАТ". - И предлагая альтернативные бездымные способы потребления никотина, мы говорим в первую очередь о качестве и продолжительности жизни потребителей".

И ключевой здесь является наша глобальная цель снизить вред от табакокурения. Многочисленные исследования подтверждают, что новые продукты наносят меньший вред здоровью в сравнении с курением, снижая количество потребляемых канцерогенных веществ до 99%. Например, недавнее клиническое исследование показало, что если курильщик переходит с сигарет на систему нагревания табака glo, риск сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний снижается практически так же, как и у людей, которые бросают курить вообще. Такой переход оказывается сопоставим с полным отказом от курения.

Ученые проанализировали уровень смертности в Европе среди мужчин старше 35 лет от рака легких. Самый лучший показатель (около 50 человек на 100 тысяч населения) - в Швеции, где большинство населения предпочитает некурительные никотиновые продукты. При таком способе потребления табака в организм поступает на 99 процентов меньше токсических веществ. "Многие люди пока не могут совсем отказаться от сигарет, и компания прикладывает еще большие усилия, чтобы снизить риски для здоровья потребителей. Вот почему мы сначала предлагаем уменьшить количество выкуриваемых сигарет, а потом перейти на инновационные никотинсодержащие продукты", - подчеркнул Дэвид О Райли.

И число потребителей новых продуктов растет. За полгода число потребителей продуктов портфеля "БАТ" выросло на 2,6 миллиона человек, достигнув 16,1 миллиона. А согласно стратегии компании A Better Tomorrow, к 2030 году переключившихся потребителей будет 50 миллионов человек.

Информация - путь к прогрессу

Люди не готовы менять сложившийся годами образ жизни. Олег Абакумов считает, что уже сейчас есть научные наработки, которые позволят сохранить привычный уровень жизни, сократив при этом риски для здоровья. Но важен научный подход, людей нужно просвещать и образовывать. Многие просто не знают элементарных вещей, чтобы встать на путь положительных изменений. С возможностью рассказать об этом реально снизить риски для здоровья людей.