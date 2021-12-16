Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"

Два последних года оказались для Международного фестиваля "На грани" настоящей проверкой на выживание. Десятилетний юбилей был не просто был отсрочен пандемией - во всем мире ковид поставил искусство на грань выживания, и после многочисленных локдаунов оно не досчиталось не только зрителей, но даже компаний.

В России потрясений оказалось, к счастью, меньше, но из-за пандемии существовать приходится в условиях постоянного шторма - и это невозможно скрыть в танце, основанном на ежедневной скрупулезной работе. Еще одним ударом оказался уход из жизни директора Театра музыкальной комедии Михаила Сафронова, который при зарождении фестиваля поверил в идею Ларисы Барыкиной, арт-директора "На грани", и пригласил фестиваль в резиденты. Сафронов не только обеспечил "На грани" надежную "прописку" и всю профессиональную инфраструктуру - он оказался настоящим поручителем, немало сделав для становления фестиваля. Поэтому юбилейный сбор был посвящен памяти Сафронова.

В Екатеринбурге фестиваль современного танца возник не случайно: город является столицей уральского региона, который на протяжении десятилетий был лидером жанра, кузницей его тел и идей. Тем не менее, объединить в одной афише труппы, порой исповедующие противоположные взгляды на то, что такое танец, всегда было непросто. "На грани" это удавалось - здесь приветствовали местные "Провинциальные танцы" и склоняющийся к эстраде "Эксцентрик-балет" Сергея Смирнова, углубляющийся в поиски национальной идентичности Челябинский театр современного танца и экстравагантный Театр балета Евгения Панфилова из Перми. В этом году, когда новый виток эпидемии снова привел к чехарде в афише фестиваля, эти труппы и взяли на себя основную часть пятидневной программы. Тем радостнее было видеть, что никакие обстоятельства не помешали приезду в Екатеринбург постоянных гостей - московских Театра-студии современной хореографии и "Балета Москва" и эстонского театра "Fine 5", а также омского театра танца "нОга" и дебютанта - Инновационного театра балета из Калуги.

По традиции большинство участников представляло на фестивале свои премьеры. Это тоже расширило международную составляющую фестиваля. Молодая калужская труппа, которой нет еще пяти лет, отметилась сотрудничеством с Омаром Ражехом. Ливанец, переехавший во Францию, сегодня принадлежит к самым востребованным хореографам. Его "Союз" (москвичи имели возможность недавно видеть его на фестивале "Dance Inversion") создан в Калуге под впечатлением от истории русского космоса. Клод Брюмашон, поставивший спектакль "Головокружение" для Балета Евгения Панфилова, принадлежит к другому поколению - к первопроходцам нового французского танца. Его спектакль, разыгрывающийся в цирке, среди дрессировщиков, атлетов и клоунесс, выглядит ожившей картинкой (хореографу принадлежат сценография, костюмы, свет и общий дизайн постановки). Она по-французски эстетична и празднична даже в бытовых подробностях, вызывая в памяти не только представления о цирке столетней давности, но также о воспевших ту атмосферу художниках и кинорежиссерах. Но этот броский фасад - лишь повод сосредоточиться на рефлексиях персонажей, от которых не спасает цирковой водоворот.

Эстонский "FN" скрывает под этой аббревиатурой "fake news". Этот спектакль, сначала угнетающий монохромной больничной белизной и контрастирующим черно-белым экраном со словесными монологами танцовщиков, внезапно взрывается проявляющимся на видео цветом почек смородины и соло танцовщицы Тийны Оллеск на сцене. Постановку хореограф Рене Ныммик создавал во время пандемии на изоляции, складывая его с пятью танцовщиками по интернет-связи., а в августе он уже открывал фестиваль Дианы Вишневой. Но с тех пор "FN" оказался хирургически выверен в пластических деталях, заставляющих задуматься о том, как быстро меняет очертания мир и как легко он отказывается от собственных ценностей, казавшихся незыблемыми.

Пандемия, долгие периоды самоизоляции и зыбкость профессиональных перспектив спровоцировали танцевальный мир на какую-то особую погруженность в себя, стремление во всех подробностях разглядеть свои страхи и радости, обозначить ценности. Этому были посвящены екатеринбургские спектакли "Майя" танцевального театра "Фора" и "ОК" компании "Окоём", "Дюймовочка" Ольги Пона и Татьяны Крицкой, "Игроки" Елены Пришвицыной и Владимира Морозова, привезенные из Челябинска.

Но работы московского Театра-студии современной хореографии, выпускников екатеринбургского Гуманитарного университета и театра балета "Щелкунчик" показали, что начинающих хореографов интересуют не трансформации мира. Они наслаждаются сценой, собственным формирующимся профессионализмом, способными воплощать их танец исполнителями. Вероятно, следующие встречи в Екатеринбурге покажут, найдут ли они путь к зрителю.