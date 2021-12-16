Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников

Дания начала масштабную реформу пенитенциарной системы. На нее выделено более 530 миллионов евро.

В рамках реформы Дания арендует 300 мест в тюрьмах непризнанного Косово для осужденных иностранцев, подлежащих депортации после отбывании срока. Как сообщается на сайте датского минюста, в дальнейшем число мест расширится до тысячи. Одновременно к 2025-му году в самой Дании сократят на тысячу собственные тюремные места.

Министр юстиции Дании Ник Хэккеруп сообщил, что королевство в ближайшее время подпишет с Косово необходимые договора об аренде тюрем.

"К 2025 году вместимость наших тюрем сократится на 1000 мест, а с помощью достигнутого соглашения с Косово мы намерены возместить это сокращение", - заявил глава минюста.

Датская сторона также довольна тем, что отправляя осужденных иностранцев в тюрьмы Косово, она снимает с себя заботы об их дальнейшей депортации из страны.

Кстати, в настоящее время в тюрьмах Дании сроки отбывают около 4 тысяч заключенных. За последние годы число осужденных выросло на 19 процентов. Как уверены в детском минюсте, аренда тюрем в Косово снимет значительную часть нагрузки с пенитенциарной системы королевства.

Напомним, что в 2008 году Дания признала Косово суверенным государством.