Диетолог назвала лайфхак, чтобы не "болеть" 1 января

Чтобы избежать проблем со здоровьем и не "болеть", 1 января жителям столицы можно попробовать встретить Новый год по камчатскому времени. Такой лайфхак озвучила на пресс-конференции доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

Суть метода в том, что он не сбивает естественные биологические часы. Ведь максимальный прием пищи должен приходиться именно на день. "В это время суток организм готов, высокий обмен веществ, активность желудочно-кишечного тракта и всех его отделов поможет вам максимально переварить и усвоить, и проблем никаких не будет", - подчеркнула диетолог. Если же сместить пищевой акцент на ночное время, то могут проявиться проблемы со здоровьем.

Также Маргарита Королева рекомендовала ни в коем случае не голодать 31 декабря перед застольем. В этот день пищевое поведение должно быть обычным. "Нужно к Новому году подойти в принципе не голодным и, будучи бдительным, собрать стол таким образом, чтобы потом не было мучительно больно", - отметила эксперт.