Диетолог рассказала, как сбросить пару килограмм к Новому году

Как за оставшееся до Нового года сбросить лишние килограммы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина.

Специалист предупредила, что снижение веса на килограмм за неделю вполне реально и, главное, безвредно для здоровья. А вот стремиться к большим результатам нежелательно, слишком большой стресс для организма. Следуя рекомендациям врача, можно похудеть до 31 декабря на пару килограммов, а главное, подтянуть фигурку.

Если подходить к делу методично, то прежде всего нужно привести в порядок свой режим, график приема пищи, обязательно высыпаться. А затем уже переходить непосредственно к нормализации питания.

Обязательно нужно завтракать, а пищу принимать четыре-пять раз в сутки (некоторым достаточно и трех).

В меню должны быть каши - в них достаточно растительного белка и витаминов группы В. Затем - мясо, рыба и молочные продукты, без которых организм не получит кальция. Также непременно включите в рацион овощи и фрукты, орехи и оливковое масло.

Очень полезны продукты с так называемой отрицательной калорийностью. На их переваривание и усвоение питательных веществ организм тратит больше энергии, чем получает. Это "зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, куркума и другие специи, - эти продукты обладают термогенным эффектом; а также сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты", - отметила доктор. - "А еще - чистая вода."

Для ускорения метаболизма эффективна оптимальная физическая нагрузка. "При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме. Без адекватной физической нагрузки снизить вес крайне сложно", - подчеркнула эксперт.