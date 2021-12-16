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16.12.2021 11:31
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала какой "зимний" фрукт поможет справиться с депрессией

Текст: Нина Егоршева
Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ярко-оранжевая хурма поможет тем, кто склонен хандрить из-за слишком короткого светового дня. Чем может помочь этот плод, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

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"При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии", - сообщила в интервью радио Sputnik Белоусова.

Диетолог пояснила, что оранжевый цвет указывает на высокое содержание в хурме бета-каротина, то есть провитамина А. В начале зимы он особенно необходим, так как при недостатке бета-каротина организм становится ослабленным, добавила Белоусова.

Помимо бета-каротина в хурме содержится магний. По словам диетолога, этот элемент тоже обладает действием, направленным против депрессии и стресса. При этом эксперт уточнила, что особых противопоказаний у хурмы нет, исключение составляют лишь люди с аллергией на этот плод.

Ранее врач-диетолог рассказала, как похудеть к Новому году без риска для здоровья. Отмечается, что на начальном этапе необходимо установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, приучить себя завтракать, определить для себя оптимальное количество приемов пищи (оптимальным считается 4-5 раз в сутки, однако некоторым достаточно и трех приемов).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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