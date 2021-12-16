Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника

Состояние кишечника имеет решающее значение для здоровья многих других органов. По словам американского диетолога Моргина Клера, хотя работу кишечника можно улучшить с помощью таких вещей, как гидратация, полноценный сон и регулирование стресса, ваша диета также играет в этом ключевую роль. Ученые назвали пищевые привычки, которые разрушают кишечную флору.

В статье Клер, опубликованной в издании Nutrients, говорится, что сахар может серьезно нарушить баланс микрофлоры кишечника и, следовательно, вызвать воспалительные процессы в организме. Продукты с добавлением сахара, такие как мучное, газированные напитки, сладкие соки и другие подслащенные сахаром закуски, могут быстро навредить здоровью кишечника и привести к другим осложнениям со здоровьем. "Слишком много сахара в организме может "накормить" вредные бактерии, которые могут конкурировать за выживание с хорошими бактериями, - поясняет Клер. - Кроме того, большое количество сахара также может вызвать приток воды и нарушить нормальное пищеварение, вызывая вздутие живота и другие нежелательные эффекты".

Хотя многие люди могут прибегать к искусственным подсластителям, чтобы сэкономить калории и помочь с потерей веса, со временем они могут негативно повлиять на здоровье кишечника, уточнил диетолог. Раннее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что потребление искусственных подсластителей на самом деле может быть связано с развитием непереносимости глютена из-за того, что оно может изменить микробиоту кишечника.

Обработанное мясо, такое как бекон или колбаса, является хорошим источником белка, однако потенциально может вызывать проблемы для здоровья кишечника из-за содержания в них насыщенных жиров. Ученые, чье исследование было обнародовано в журнале Clinical Nutrition, обнаружили связь между общим потреблением жиров, особенно насыщенных жиров, и снижением общего количества бактерий, их богатства и разнообразия в кишечнике, что является признаком его плохого состояния.