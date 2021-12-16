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16.12.2021 18:01
Рубрика: Экономика

Для маркетплейсов разработают стандарты работы

Текст: Татьяна Карабут
Минпромторг планирует создать Стандарты работы маркетплейсов - ведомство инициировало этот вопрос из-за нарастающей проблемы взаимодействия маркетплейсов с поставщиками товаров, подтвердил "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, в ведомство поступило два варианта таких правил - от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и ОПОРЫ России. Первые предлагали решать споры между маркетплейсами и поставщиками, основываясь на принципах саморегулирования, вторые - на основе нормативно-правового регулирования. 7 декабря на заседании рабочей группы принято было решение взять за основу документ АКИТ, но с условием его доработки с учетом мнения поставщиков, уточнил замминистра.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Виктор Евтухов считает, что в этих Стандартах обязательно должны быть прописаны несколько моментов. Во-первых, должны быть обозначены возможности решения проблемы реализации контрафактной и несертифицированной продукции. Во-вторых, необходимо обозначить независимость ценообразования на онлайн-площадке от условий участия продавцов в рекламных кампаниях и от других условий маркетплейса. В-третьих, следует предусмотреть материальную ответственность маркетплейсов за участившиеся случаи потери и порчи товаров в процессе их оформления, передачи и хранения на складе маркетплейса. Кроме того, нужно уделить внимание урегулированию вопроса утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика. Также необходимо обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейса.

В процессе доработки Стандартов предложения будут корректироваться, отметил Евтухов.

Он напомнил, что в прошлом году доля онлайн-продаж в розничном обороте торговли увеличилась в два раза. Сейчас рынок продолжает расти, но уже более умеренными темпами. По некоторым экспертным оценкам, по этому показателю Россия уже сравнялись с некоторыми европейскими странами: в Германии, Франции, Польше, Австрии доля e-commerce варьируется от 6 до 8%. В то же время в США, Великобритании, Южной Кореи эта доля составляет 15-20%, Японии - 10%, В Китае - более 30%.

Фото: iStock
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Но, по мнению Виктора Евтухова, такое бурное развитие интернет-торговли в стране пока не дает оснований для того, чтобы корректировать в законе о торговле норму о пороге доминирования на рынке в 25%. Сейчас в России не существует единого закона, который отдельно регулирует электронную торговлю, поскольку это по сути такая же торговля, как и офлайн.

"Поэтому на текущем этапе урегулирование отдельных вопросов возможно путем достижения договоренностей между участниками рынка (как, например, сейчас ведется работа по документу о добросовестных практиках взаимодействия поставщиков товаров и маркетплейсов), а также в случае невозможности достижения компромисса (что сейчас на практике особо не возникает) принятия подзаконных актов правительства России", - считает Евтухов.

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