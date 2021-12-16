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16.12.2021 17:56
Рубрика: Власть

Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах

Пакет законопроектов, устанавливающих порядок и сроки помещения подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, принят в Госдуме в третьем, окончательном чтении, сообщает ТАСС.

Фото: Bernard Bisson/Sygma via Getty Images
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Согласно этим поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, теперь суды смогут помещать "подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами".

Законопроектом также устанавливается механизм информирования органов предварительного расследования со стороны медорганизации об улучшении состояния помещенных в нее лиц "в целях разрешения судом вопроса о прекращении их пребывания в медицинской организации" и применении к ним соответствующих мер пресечения.

В поправках к УПК указывается, что "лицо, госпитализированное в психиатрический стационар, находится в нем в течение срока, установленного судом, не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров". При этом, о результатах психиатрического освидетельствования медорганизация не реже одного раза в месяц информирует орган предварительного расследования и суд, в котром расследуется его дело.

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