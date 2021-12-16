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Текст:   Галина Мисливская 
12:57 16.12.2021

Дума приняла закон об объединении Фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков

На пленарном заседании в четверг Госдума приняла в третьем чтении закон о создании Фонда развития территорий, в который войдет Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав участников долевого строительства.

Новая структура займется комплексным развитием территорий на основании решений правительства. Она также будет выполнять функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, "это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства".

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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