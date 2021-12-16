Положительную динамику импортозамещения на пространстве Евразийского экономического союза наблюдают эксперты ЕЭК, подтвердила в четверг на брифинге официальный представитель комиссии Ия Малкина, информирует БЕЛТА.

Анализируя данные, которые представлены промышленным блоком ЕЭК, она уточнила, в частности, что в структуре рынка продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС преобладают поставки товаров производителями государств-членов на свои национальные рынки. И за их счет формируется практически две трети емкости общего рынка, добавила Малкина.

Что же касается импорта из третьих стран, то он, по оперативным данным комиссии, формирует чуть менее 30 процентов общего рынка, а вклад взаимных поставок продукции обрабатывающей промышленности между государствами составляет около пяти процентов емкости общего рынка.

По данным статистики, в минувшем году продукция, произведенная в государствах союза, сформировала более 65,3 процента рынка, взаимные поставки - 5,2 процента, в результате чего на долю импорта из третьих стран пришлось 29,5 процента продукции, представленной на рынке ЕАЭС. И в текущем году, судя по предварительным оценкам, доля импортной продукции существенно не изменится, добавила представитель ЕЭК.

Кстати, динамичное наращивание доли национального производства на рынке ЕАЭС по сравнению с 2019 годом, сообщила Малкина, произошло в фармацевтической промышленности, металлургии, деревообработке, химической промышленности, автомобилестроении, производстве одежды. А во взаимных поставках, по ее словам, "наибольшую долю составляет продукция кожевенно-обувной промышленности, автомобилестроения, целлюлозно-бумажной промышленности".

Положительную динамику импортозамещения зафиксировала комиссия и в аграрном секторе экономики. Если семь лет назад импорт сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС оценивался более чем в $40 млрд, то в текущем году, по данным за девять месяцев, он составил $24 млрд. Кроме того, растут и объемы экспорта. За девять месяцев этого года страны союза смогли практически на треть увеличить экспорт своей сельхозпродукции, привела данные Малкина, уточнив, что речь идет в первую очередь о мясных и молочных товарах.

Официальный представитель ЕЭК резюмировала, что именно "благодаря проводимой партнерами работе существует большой потенциал по наращиванию собственного производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для расширения возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия".