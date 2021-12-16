Эксперт назвала признаки некачественной селедки

Определить качественную сельдь можно, если покупать ее в целом виде, а не кусками. Об этом агентству "Москва" рассказала специалист государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.

Главные признаки некачественной селедки - коричневые жабры и красные глаза. Также следует отказаться от покупки рыбы с лопнувшим брюшком и другими наружными повреждениями. "Качественная соленая сельдь должна иметь приятный аромат, без запаха окислившегося жира", - добавила эксперт.

У качественной сельди должна быть плотная, нежная и сочная консистенция. Допускается легко удаляемый белковый налет, а вот вмятин и заломов быть не должно.