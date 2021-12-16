Эксперты обсудили проблемы экологии на круглом столе в "РГ"

Проблемы экологии носят общемировой характер и нуждаются в плотном контроле со стороны экспертов, общества и властей всех государств. Об этом шла речь на круглом столе "Экологическая безопасность - глобальный обзор", ставшим седьмым межконгрессным мероприятием Международной экспертной платформы УРАЛРОСПРОМЭКО, который состоялся в редакции "Российской газеты".

"Происходящее с климатом планеты требует осмысления со стороны экспертов и действий со стороны властей, - сказала в своем приветственном слове член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева. - Нам всем вместе надо повышать экологическую культуру людей, чтобы каждый человек осознал, что от его личных действий зависит, как изменится наш климат и наша окружающая среда, в каком состоянии мы оставим Землю нашим детям и внукам".

Она призвала участников круглого стола поделиться своим видением проблем, которые необходимо решить для выполнения общей задачи - улучшения экологии.

"Мировая зеленая повестка - одна из топовых тем современности и обсуждать ее надо с привлечением экспертного, научного и профессионального сообщества - только в этом случае будет конструктивный результат, развитие социально-экономической сферы, возможность избежать снижения экономической мощи страны", - обратился к собравшимся член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Анатолий Карпов. По его мнению, достичь таких целей можно только совместными усилиями, а Международная экспертная платформа УРАЛРОСПРОМЭКО - сообщество, способное эффективно донести актуальные вопросы экологической безопасности до каждого гражданина России.

В этом его поддержала президент Международного муниципального форума стран БРИКС Пурима Ананд. Она считает, что единственное возможное поведение человека в нынешних условиях - повышение экологичности своего поведения. Без этого решить стоящие перед жителями Земли задачи будет невозможно.

"Мы должны помнить, что человечество не сможет жить без нашей планеты, хотя сама Земля без людей обойтись сможет спокойно", - напомнила Ананд.

Одним из главных рисков для человечества назвал климатические проблемы ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин. Он обратил внимание, что в этом году впервые за всю историю наблюдений над ледяным щитом Гренландии прошел дождь, а нетипичные волны тепла разогрели воздух в Средиземноморье до +50 градусов. Человечество выбрасывает в год свыше 33 млрд тонн парниковых газов, продолжил Лыжин. Если так пойдет и дальше, то к концу века средняя температура на планете может вырасти на 4-6 градусов, что приведет к необратимым изменениям привычного нам облика Земли. Причем это будет проблема не для природы, - она переживала и более серьезные катаклизмы, а именно для людей. Эксперт призвал принять меры для сдерживания глобального потепления, спровоцированного антропогенной нагрузкой на экосистемы планеты.

В этом смысле одним из островков благополучия может считаться территория Республики Алтай. Леса этого региона поглощают 96 млн тонн СО2-эквивалента в год, здесь нет отравляющей воздух промышленности, зато есть горы, леса, озера, перечислил руководитель центра развития региона Михаил Грудинин. Именно ради сохранения этого великолепия на Алтае запущена программа "Ноосфера", основная задача которой сделать сохранение первозданной красоты и чистоты этих мест основной социального и экономического развития республики.

Серьезную угрозу экологии несет бесконтрольное использование химических веществ и невнимательное отношение к ним, считают в лаборатории методов и приборов иммунного и генетического анализа петербургского института аналитического приборостроения РАН.

"Сто лет назад в мире знали всего 12 тысяч химических веществ, а сейчас - больше 230 млн, - рассказал ведущий научный сотрудник этой лаборатории Алексей Шмыков. - Часто под видом доставки на производство химических веществ у нас перевозят опасных отходы, которые в пути могут случайно "потерять", с ними может произойти все что угодно. При этом степень их опасности и возможные последствия воздействия на экологию не всегда известны - в отечественном реестре опасных химических веществ числятся только 12 тысяч соединений, даже в крупнейшей мировой базе их лишь 160 тысяч". Шмыков вместе с завлаборатории Владимиром Курочкиным и директором петербургского регионального токсиколого-гигиенического информационного центра "ТОКСИ" профессором Вячеславом Смирновым призвали установить информационный контроль над перемещением таких веществ, чтобы государству и обществу всегда было известно: кто, что, куда и в каком объеме транспортирует. По их мнению, это позволит предотвратить множество потенциально опасных для природы и людей ситуаций.

В этом их поддержала эксперт в области экологической безопасности и страхования Наталия Коваленко. Она предлагает обратить внимание на инициативу экспертов УРАЛРОСПРОМЭКО о необходимости принятия закона об обязательном страховании экологической ответственности.

"В масштабах страны развитие института экологического страхования может стать инструментом снижения социального напряжения в обществе, - считает она. - Интегрирующей силой общества станет масштабная социально значимая деятельность, а само экологическое страхование в перспективе может вырасти в новую национальную идею". По мнению Коваленко, если потенциальная угроза природе со стороны химических веществ будет подлежать обязательному страхованию, то именно страховые компании больше других будут заинтересованы в том, чтобы никаких инцидентов с такими грузами не случалось. Это заставит их стать своеобразными диспетчерами, которые возьмут все перевозки опасных веществ под свой бдительный контроль.

Еще один важный аспект экологического благополучия - контроль за старыми промышленными районами, где работают построенные в разное время заводы и фабрики, а также могут быть объекты накопленного вреда, отметил замглавы Минприроды Свердловской области Антон Сафронов. По его мнению, только плотный контроль за состоянием атмосферного воздуха, воды и почв позволяет вовремя заметить опасность и принять меры к ее локализации.

"Проблем много, это и экологические страховки, и выплаты ущерба природной среде, и много что еще, но они вторичны, - высказал мнение председатель правления общественной организации "Общественный контроль" Алексей Гурьнев. - Мое политическое кредо - экология. И я считаю, что решить проблемы, которые нас заставляют собираться всем вместе и обсуждать их, можно только комплексно".

Среди таких проблем - изменение северной природы, таяние вечной мерзлоты и потепление арктических морей, продолжил ведущий специалист Северо-восточного федерального университета Роман Оконешников. По его данным, в Арктика изменение климата проявляется сильнее, чем в других географических зонах, поэтому здесь требуется более пристальное внимание за всеми происходящими процессами.

Завершая заседание круглого стола, президент УРАЛРОСПРОМЭКО Юлия Корнеева отметила, что вопросы устойчивого развития регионов крайне интересны и актуальны не только населению, но и экспертам.

"Международная экспертная платформа Урала и ее эксперты вплотную занимаются подготовкой проекта закона о химической безопасности России, - добавила она. - На будущий год мы планируем провести свой конгресс и еще серию мероприятий, чтобы так же выявлять и помогать решать самые насущные проблемы экологии и охраны окружающей среды".