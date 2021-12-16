Европарламент принял резолюцию по Украине

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации на границе Украины, в которой призывают страны ЕС подготовиться к введению новых "суровых" санкций против России "в случае дальнейшей эскалации напряженности". Координировать шаги предполагается с США и НАТО. Речь идет об экономических, финансовых и политических механизмах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания.

"За" проголосовали 548 парламентариев, "против" выступили 69 депутатов, воздержались 54​​​. "Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России. Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами", - говорится в тексте.

Санкции предполагают расширение списка физлиц, чьи активы в ЕС должны быть заморожены. Предусмотрен и запрет на въезд. Также предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT.

Резолюции Европарламента не имеют обязательно юридической силы, но страны-члены должны к ним прислушиваться. Реакции Москвы на голосование пока не было.