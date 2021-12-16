Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов

Предоставлять застройщикам средства на расселение ветхого жилья предлагает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сказал первый заместитель гендиректора фонда Олег Рурин на парламентских слушаниях о жилищном строительстве в Совете Федерации.

Сейчас фонд можем субсидировать застройщиков и компенсировать им до 100% затрат на расселение аварийного жилья, отметил он. Но кроме аварийного есть еще и ветхое жилье, в кварталах, которые попадают под программу комплексного развития территорий, ветхого жилья бывает кратно больше, чем аварийного. Для расселения таких домов фонд не предоставляет финансирования. Чтобы стимулировать и кратно увеличить количество этих проектов, фонд предлагает рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования - например, из средств Фонда национального благосостояния.

"Там складывается нормальная экономика и можно обеспечить возвратность этих средств в долгосрочной перспективе", - отметил Рурин.