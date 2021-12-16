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Текст:   Марина Трубилина 
17:53 16.12.2021

Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Предоставлять застройщикам средства на расселение ветхого жилья предлагает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сказал первый заместитель гендиректора фонда Олег Рурин на парламентских слушаниях о жилищном строительстве в Совете Федерации.

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости
Ветхие таунхаусы попадут в программы расселения

Сейчас фонд можем субсидировать застройщиков и компенсировать им до 100% затрат на расселение аварийного жилья, отметил он. Но кроме аварийного есть еще и ветхое жилье, в кварталах, которые попадают под программу комплексного развития территорий, ветхого жилья бывает кратно больше, чем аварийного. Для расселения таких домов фонд не предоставляет финансирования. Чтобы стимулировать и кратно увеличить количество этих проектов, фонд предлагает рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования - например, из средств Фонда национального благосостояния.

"Там складывается нормальная экономика и можно обеспечить возвратность этих средств в долгосрочной перспективе", - отметил Рурин.

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