ГД приняла закон о бесплатном проживании одаренных детей в интернатах при вузах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает проживание одаренных детей в интернатах при вузах за счет бюджета.

Речь идет о содержании детей, обучающихся в специализированных учебных научных центрах (СУНЦ), созданных в виде интернатов при вузах. В документе уточняется понятие таких центров и устанавливается механизм государственного финансирования проживания детей в таких центрах. Таким образом, проживание и питание обучающихся будет осуществляться за счет федерального бюджета, а не за счет родителей. Правительство установит нормы и порядок выплат.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы особенно актуальны для учащихся из малообеспеченных семей. По словам спикера, их родителям "не по карману стоимость питания и проживания, которая может достигать 100 тысяч рублей в год".