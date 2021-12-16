ГД рассмотрит проект о принципах и параметрах электронного голосования в РФ

В Государственную Думу внесен законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования. Процесс инициировали депутаты от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.

Цель проекта - совершенствование законодательства о выборах и референдумах. Он направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования, говорится в пояснительной записке, которую цитирует РИА Новости.

"Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования", - отметили парламентарии.