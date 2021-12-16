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Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Пандемия, локдауны и... беспробудное пьянство - британские ученые обнародовали результаты исследования Global Drug Survey-2021, посвященного употреблению наркотиков и алкоголя в мире. Результат развеял многие стереотипы. Так, самой запойной страной признана Австралия, пишет Die Welt. А вот России в списке не оказалось вовсе. Возможно, россияне были просто не в курсе проводимого исследования.

В нынешнем онлайн-опросе, который регулярно проводится с 2012 года, участвовали примерно 32 тысячи добровольцев из 22 государств. Среди участников оказалось больше мужчин (62 процента) и молодежи до 34 лет (60 процентов).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В России увеличится потребление крепкого алкоголя

Опрашивали их для двух разных "номинаций" - о том, как часто они умеренно употребляют или как часто напиваются в стельку. Жители Австралии, возглавившей топ стран, где царит именно беспробудное пьянство, напиваются "до потери лица" почти 27 раз в год, или как минимум два раза в месяц. Второе и третье места пьедестала по-соседски поделили датчане и финны (23,8 раза). Им в затылок дышат спиртовыми парами американцы (23,1), а замыкает пятерку самых несдержанных в употреблении алкоголя стран Британия (22,5). Германия, которая славится любовью к пиву, не попала даже в десятку.

А вот список стран, где граждане пьют не очень много, но часто выглядит совсем иначе. На первом месте французы, которые не пропускают ни дня, чтобы не пропустить по бокалу вина. И таких дней в году у них в среднем 132. Новозеландцы выпивают 120 дней в году, голландцы - 112, венгры - 109, британцы и австрийцы - по 107. Немцы опять подкачали: у них в году оказалось целых 265 безалкогольных дней.

А как пандемия повлияла на мировое пьянство? Если верить респондентам - не так уж сильно. Лишь 6 процентов признались, что стали пить больше "из страха и стресса в связи с ковидом". А 4 процента, напротив, завязали из-за антиковидных ограничений. При этом больше всего жалели о невоздержанности ирландцы и поляки, а вот финны и датчане полностью довольны жизнью и не собираются становиться на путь трезвости.

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