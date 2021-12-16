Голикова: Есть связь между волнами ковида и показателями смертности

Показатели смертности вырастают через две-три недели после очередного эмидемиологического подъема заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

"Мы с вами четко видим прямую взаимосвязь между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов. "Чем выше эпидемиологические подъемы, тем с отложенным эффектом, через две-три недели растут показатели смертности", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что за первые две недели декабря, когда заболеваемость начала снижаться, наблюдается "отчетливое снижение общей смертности - на 14,7%, это оперативные данные".