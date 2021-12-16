Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС

Лечение коронавируса может быть очень затратным, сложно определить сумму страхового покрытия, которое обеспечило бы медобслуживаение тем, кто отказывается от прививок.

Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос депутата Госдумы Розы Черемис ("Новые люди") о том, можно ли ввести добровольное страхование для тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида и готов снять с государства ответственность за последствия.

"Я прошу вас с осторожностью к этому относиться. Болезнь может протекать по-разному, включая долгое пребывание в реанимации. Тогда это будет стоить очень-очень дорого. Я не знаю, какие должно быть страховое обеспечение человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь", - сказала она.

Вице-премьер также напомнила, что лечение от коронавируса гарантируется государством в рамках программы бесплатной медицинской помощи.