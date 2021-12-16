Голикова: Производители зарубежных вакцин не обращались за регистрацией

Российским властям не поступало обращений из-за рубежа о регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса, сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе обсуждения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах представитель КПРФ поинтересовался, почему Россия не использует зарубежные препараты.

"В соответствии с законодательством, которое мы приняли, любой производитель иностранного продукта установленным порядком может обратиться в российский регулятор. И российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или нерегистрации вакцины на территории РФ", - пояснила она.

"Пока таких обращений не поступало", - сообщила вице-премьер.

Она добавила, что правительство России отдает приоритет российским вакцинам, поскольку они прошли все стадии исследования эффективности и безопасности до регистрации.