Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" зафиксирован в пяти регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В четверг, 16 декабря, она выступила в Госдуме на обсуждении законопроекта о введении QR-кодов.

По словам Голиковой, на сегодня новый штамм выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи - завозные из ЮАР.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, остальные прибывшие из Южной Африки - на самоизоляции, доложила вице-премьер.

Она добавила, что "избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников".