Google представила обновленную ОС для самых дешевых смартфонов

Компания Google анонсировала операционную систему Android 12 Go Edition для устройств начального уровня. Она предназначена для сверхбюджетных смартфонов с минимальными по сегодняшним меркам техническими характеристиками, не позволяющими использовать полноценную ОС Android.

Никто не берется утверждать, что Google мечтает осчастливить производителей и обладателей самых дешевых гаджетов с медленными процессорами, малым объемом оперативной памяти и прочими урезанными ресурсами операционной системой.

Однако в компании осознают, что рынок таких устройств огромен и будет существовать. И выбор разработчиков операционной системы Android прост: либо производители будут ставить на эти устройства начального уровня полноценный Android, который будет работать очень медленно и со сбоями и соответственно портить репутацию всей экосистеме Android, либо - им нужно предложить что-то облегченное, менее функциональное, но способное при этом работать стабильно.

Решению этой задачи и был посвящен запуск несколько лет назад платформы Android Go: операционной системы для смартфонов со слабыми техническими характеристиками. Сегодня ей оснащаются смартфоны Samsung, ZTE, Xiaomi, Redmi и других производителей.

Как пояснил "РГ" Евгений Мосунов, глава пресс-службы в России и СНГ компании Xiaomi, "сосредоточившись на базовой функциональности и сведя до минимума нагрузку на процессор и аккумулятор, Android Go позволяет владельцам бюджетных смартфонов извлекать максимум из аппаратного оснащения своих устройств".

Как следует из заявления Google, смартфоны с Android 12 Go Edition будут работать на 30% быстрее тех же самых моделей с Android 11 Go Edition, которая, в свою очередь, на 20% шустрее позапрошлой версии Go Edition.

Чем отличается Android 12 Go Edition от предыдущих версий операционной системы?

Для запуска ей по-прежнему достаточно 2 Гб оперативной памяти, это объем доступный сегодня даже самым дешевым смартфонам, в то время как флагманы комплектуются 8 или 16 Гб. Столь малого объема достаточно благодаря тому, что система замораживает в памяти приложения, которые не использовались в течение определенного времени. А заодно это еще экономит и заряд аккумулятора. К слову, это не уникальная разработка Android - например, в Xiaomi MIUI можно задать принудительное отключение приложений и очищение оперативной памяти после нескольких минут бездействия смартфона.

Модернизированы и штатные приложения - Files, Drive, Gmail и др. Они так же требуют существенно меньше ресурсов для полноценной работы.

Кроме того, в Android 12 Go Edition появилась поддержка функции Nearby Share из полнофункциональной версии Android. С ее помощью можно обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом, без использования интернет-трафика.

Наконец, в настройках конфиденциальности и безопасности появились новые опции, позволяющие контролировать доступ приложений к системным функциям (например, микрофону, камере и информации о геоположении).

Ожидается, что выпуск смартфонов на базе Android 12 Go Edition начнется в первом квартале 2022 года.