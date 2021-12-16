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16.12.2021 13:24
Рубрика: Власть

Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года

Текст: Галина Мисливская
На пленарном заседании в четверг Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Инициативу внесли в нижнюю палату глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: iStock
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"Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", - рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, инициатива позволит "дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией", подчеркнул он.

Третье, окончательное чтение законопроекта намечено на 17 декабря.

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