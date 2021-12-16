Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года

На пленарном заседании в четверг Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Инициативу внесли в нижнюю палату глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
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"Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", - рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, инициатива позволит "дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией", подчеркнул он.
Третье, окончательное чтение законопроекта намечено на 17 декабря.