Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года

"Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", - рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, инициатива позволит "дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией", подчеркнул он.

Третье, окончательное чтение законопроекта намечено на 17 декабря.